Il Consiglio comunale ha deciso: il colonnello Stingo cittadino onorario. “Benemerenza” al maresciallo Valenti.

Nella seduta del 30 maggio, il consiglio comunale di Agrigento ha votato ad unanimità la proposta di delibera consiliare sul riconoscimento della “cittadinanza onoraria” al colonnello Vittorio Stingo (nella foto) e la “benemerenza” al maresciallo Diego Valenti.

Sono uomini dell’Arma, l’alto ufficiale ed il luogotenente, che si sono particolarmente contraddistinti in questi lunghi anni di permanenza ad Agrigento per l’operato ed il servizio svolto a favore di una comunità che li ha sempre sentiti accanto.

“L’istituto della “Cittadinanza Onoraria” costituisce- afferma il presidente del consiglio comunale di Agrigento Giovanni Civiltà- il più alto riconoscimento onorifico del Comune della città dei templi, per chi si sia distinto, ed il colonnello Vittorio Stingo lo ha fatto, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Agrigento.

I carabinieri portano, sin dalla loro nascita, nelle Comunità del nostro paese che hanno contribuito a realizzare, quei sentimenti profondi e duraturi di solidarietà, amicizia, generosità, altruismo.

La Cittadinanza agrigentina vuole con questo atto ufficiale, consolidare il legame tra la nostra città dalla millenaria storia, e l’arma dei Carabinieri, sempre più attenta alla tutela di quell’eredità che ci hanno lasciato le grandi civiltà del passato.

Il consiglio comunale di Agrigento- aggiunge il presidente Giovanni Civiltà- interpretando i desideri ed i sentimenti degli abitanti della città dei templi, ha sentito il dovere di riconoscere pubblicamente l’opera del colonnello Vittorio Stingo e del Luogotenente Diego Valenti.”

La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà giorno 6 giugno alle 11.00, nell’aula consiliare di Palazzo dei Giganti, alla presenza del comandante della Legione Carabinieri Sicilia, generale di divisione Rosario Castello.