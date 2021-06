Panathlon, anche il Club di Agrigento festeggia i 70 anni

E’stata la biblioteca comunale “Franco La Rocca” di Agrigento ad ospitare la proiezione del Logo del Panathlon, predisposto per la Celebrazione del 70° Anniversario della Fondazione, proiettato sui palazzi delle città d’Italia sedi di Club. Il Panathlon, associazione benemerita del Coni, oggi presente su quattro continenti, ma anche in tutte le provincie della Sicilia, è stato fondato il 12 giugno 1951 a Venezia. “Abbiamo voluto onorare l’appuntamento– ha sottolineato il Presidente del Club agrigentino, Gerlando Amato- in contemporanea a centinaia città d’Italia, per riaffermare i valori che il Panathlon, da 70 anni propaga nel mondo ed in quello sportivo in particolare”.

Riconosciuto dal C.I.O., la missione del Panathlon è trasversale alle discipline e agli eventi dello sport, attività non marginale ma fondamentale per l’educazione dei giovani e per la costruzione di una società fondata su valori etici e morali duraturi. Questo impegno costituisce l’attività fondamentale di ogni Club che lo esercita attraverso incontri, ricerche, pubblicazioni, premi e borse di studio per chi eccelle nello sport e nella scuola esaltando i valori della correttezza e del fair-play.