Palma primo Comune siciliano ad approvare il Bilancio di previsione

PALMA DI MONTECHIARO. Il consiglio comunale di Palma di Montechiaro ha approvato, entro i termini stabiliti dalla legge, il bilancio di previsione 2021 – 2023. Ad annunciarlo sono stati il presidente del consiglio comunale, Domenico Scicolone, ed il sindaco Stefano Castellino che definisce il risultato “storico” “perché si tratta del primo comune in Sicilia a varare lo strumento contabile”. “Ho il piacere di comunicare – scrive Scicolone– che anche quest’anno il Consiglio comunale ha approvato il bilancio 2021-23 entro i termini previsti dalla legge. Voglio ringraziare tutti gli uffici comunali, i revisori, la giunta, il sindaco Stefano Castellino, ma soprattutto tutto il consiglio comunale che sono onorato di presiedere, che ha lavorato incessantemente in questa sessione di bilancio riunendosi anche il 24 dicembre. Ancora una volta Palma di Montechiaro – conclude Scicolone –scrive la storia, la sua storia”. “Non solo la seduta diventa storia – gli fa eco il sindaco Castellino – ma grazie a ciò l’ente potrà programmare tutta una serie di opere pubbliche e servizi che daranno certezze alla popolazione. Con l’approvazione odierna si conferma la sparizione di termini come dodicesimo, esercizio provvisorio, gestione provvisoria, si programma senza mai fermare la macchina amministrativa. L’approvazione nei tempi previsti dalla norma ci consentirà di poter derogare ad alcuni vincoli di bilancio ed accedere a diversi bandi nazionali e non solo, potendo così migliorare i servizi offerti alla nostra comunità”. “Un bilancio che nel 2021 – conclude Castellino – supera i 120 milioni, dei quali più di 70 per opere pubbliche, che potranno trovare realizzazione grazie all’impegno profuso ed alla sinergia con il Governo Nazionale e Regionale. Devo ringraziare il presidente, il consiglio comunale, la mia maggioranza, che non ha mai fatto mancare il suo sostegno ed ha consentito sempre all’esecutivo di lavorare con serenità”.