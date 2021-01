A Senigallia ricordano il Gemellaggio con il Parco Letterario “Luigi Pirandello” ed il Liceo “Leonardo”

AGRIGENTO. In questo difficile inizio di anno scolastico (lezioni per l’80% in DAD e solo un giorno in presenza, in Laboratorio) l’IIS Corinaldesi-Padovano ha effettuato una ‘modifica’ alle aule, precedentemente identificate da un (semplice e ‘triste’) numero, ‘ribattezzandole’ con i nomi di grandi scienziati (per i corsi Meccanico-Elettrico- Elettronico-Meccatronico e Chimico-Biolgico) e stilisti (per il corso Moda). Un’idea che ha costretto la Dirigente scolastica, promotrice dell’iniziativa, a raccogliere, tramite il coinvolgimento diretto degli studenti, decine di nomi, alcuni famosi, altri meno, ma tutti importanti nel loro ‘campo’. La parte del leone è toccata, ovviamente, alla più importante delle aule: l’Aula Magna, sede dei Collegi dei Docenti e di tutte le iniziative dell’Istituto; ebbene, partendo dal ricordo della bellissima mostra fotografica “Pirandello e la più bella città dei Mortali’ e dal Progetto Culturale e Didattico “Quando si è Qualcuno”, allestita in occasione del 150° anniversario della nascita di Luigi Pirandello (1867-1936) dall’Associazione Culturale Il Cerchio di Agrigento, gestore del Parco Letterario “Luigi Pirandello” in Collaborazione con il Liceo Scientifico “Leonardo”, allora presieduto dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Enza Ierna e ospitata dal Corinaldesi-Padovano dal 1° al 16 dicembre del 2017, si è deciso di dedicare l’Aula Magna al grande Drammatico Agrigentino. Così, da qualche giorno, una targa all’ingresso dell’Aula Magna dell’Istituto recita: Aula Luigi Pirandello. Da una Visita casuale alla Sala Teatro del Caffè Letterario “Luigi Pirandello” tanto apprezzata dal Dirigente Scolastico di Senigallia, attraverso una serie di Contatti e Progetti tra Docenti e studenti, coinvolgimento di Enti ed Autorevoli rappresentanti Regionali e Locali si è passati ad una esperienza che ancora porta e porterà i suoi frutti Culturali, Turistici ed Economici che trovano oggi un nuovo Alto riscontro grazie al Parco Letterario e al mondo della Scuola Superiore di Avanguardia.