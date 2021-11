Palma di Montechiaro esulta:approvati i due progetti presentati nell’ambito di “Sport di tutti i quartieri”

Due su Due: due progetti approvati su altrettanti presentati. Palma di Montechiaro esulta: sono stati approvati i due progetti presentati nell’ambito di “Sport di tutti i quartieri” indetto dal Governo nazionale e curato dal Coni. Migliaia le domande pervenute, ventidue quelli finanziati tra cui i due della città del Gattopardo.

Progetti presentati dal Comune su proposta e con la collaborazione delle Associazioni A.S.D. Virtus Gattopardo e dell’associazione sportiva Palma Sport Educational. Il primo progetto riguarda il Parco Robinson al Villaggio Giordano che consentirà di recuperare un grande spazio verde con infrastrutture sportive assai importanti che daranno un ulteriore spazio sociale e sportivo al popoloso quartiere. Il secondo riguarda la riqualificazione di un campetto e degli spazi limitrofi nel quartiere Firriato.

“Abbiamo raggiunto – dice il Sindaco Stefano Castellino – un altro importantissimo traguardo. Questo grazie al lavoro di squadra, ossia con i miei collaboratori, la giunta, il consiglio comunale e tutti gli uffici dell’ente. Si precisa che per il progetto di Firriato sono stati finanziati 69.995 euro di cui circa 21mila verranno garantiti dal comune, mentre per il Parco Robinson il finanziamento ammonta a 84.690 euro di cui circa 25mila verranno garantiti dal comune. Verranno investite somme per complessivi 154.685 euro.

Siamo orgogliosi di questo ulteriore finanziamento.

Continuamo a lavorare senza sosta per la nostra Città fieri di tutto quello che finora si è fatto”.