Un primo passo verso l’ammodernamento stadio Esseneto

Ospite d’eccezione in visita oggi pomeriggio, 4 novembre, allo stadio Esseneto di Agrigento. Il dottor Daniele Nasini, responsabile tecnico-commerciale dell’azienda Internazionale PowerGrass, famosa in tutto il mondo per la realizzazione di campi da calcio con il fondo erboso in ibrido naturale-sintetico, ha compiuto un sopralluogo allo stadio Esseneto di Agrigento in compagnia del Direttore generale Giuseppe Deni e del Direttore sportivo Giuseppe Cammarata. È un primo passo per uno dei principali obiettivi della nuova società biancazzurra, quello di ammodernare l’impianto sportivo e dotarlo anche dell’illuminazione. Il dottor Daniele Nasini è rimasto favorevolmente colpito dalla struttura, nel cuore della città di Agrigento, e prossimamente, insieme ai massimi dirigenti akragantini, incontrerà l’amministrazione comunale di Agrigento, il Sindaco Franco Micciche’ e l’assessore allo Sport Costantino Ciulla, per iniziare a discutere del progetto. L’azienda PowerGrass di Daniele Nasini ha realizzato campi di calcio in tutto il mondo e tra questi quello dell’isola di Lampedusa, e a breve realizzerà il terzo campo di calcio del Manchester City a Malta.