Palma di Montechiaro – Approvato il Bilancio 2020-2022

Il Consiglio comunale di Palma di Montechiaro, in maniera compatta, ha approvato il Bilancio 2020-2022 rispettando i tempi imposti dalla legge. Dopo l’approvazione in Giunta del mese scorso, la massima assise cittadina si è regalato sotto l’albero, l’importante strumento finanziario.

“Sono enormemente soddisfatto per l’approvazione del Bilancio e voglio ringraziare l’intero Consiglio comunale – dice il presidente del civico consesso Domenico Scicolone – Siamo entrati nella storia perché mai, in passato, la città del Gattopardo, era riuscita ad approvare lo strumento finanziario rispettando i tempi imposti dalla legge. Uno strumento importante per la programmazione dell’ente. Colgo l’occasione per ringraziare i consiglieri tutti per la massima collaborazione, la giunta per avere adoperato il tutto in tempi brevi nonché gli uffici tutti e gli organi di controllo che lavorano per la sana attività dell’ente”.

Ed anche il sindaco Stefano Castellino è raggiante: “Non solo la seduta odierna diventa storia – dice – ma grazie a ciò l’ente potrà programmare tutta una serie di opere pubbliche e servizi che daranno certezze alla popolazione. La nostra comunità merita di potere usufruire, agevolmente, dei servizi erogati dal Comune. Devo ringraziare l’intera assise cittadina che ha lavorato per il raggiungimento di questo obiettivo, alla seduta odierna, non solo era presente l’intera giunta, ma anche gli assessori che si sono alternati in questi due anni e mezzo di amministrazione”.