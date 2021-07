Pallavolo Aragona: il ripescaggio in A2 è vicinissimo

La Fipav, la Federazione Italiana Pallavolo, ha stilato la graduatoria per quanto riguarda le società che avranno diritto al ripescaggio nella serie A-2 per la stagione 2021-22, e la notizia che farà felici sponsor e tifosi della Seap-Dalli Cardillo è che al primo posto dello speciale ranking svetta proprio il nome della formazione aragonese del Presidente Nino Di Giacomo. Lo staff dirigenziale ha già fatto intendere che vorrebbe fermamente approfittare di questa opportunità, qualora si rendesse effettiavamente libero uno slot per l’accesso alla categoria superiore. Questo è il quadro attuale delle squadre di A2 femminile della prossima stagione, sono 21 formazioni:

Millenium Brescia (retrocessa da A1)-Macerata-Cba Talmassons-Eurospin Pinerolo-Futura Busto Arsizio-Geovillage Olbia-Gren Warriors Sassuolo-Itas Città Fiera di Martignacco-Lpm Mondovì-Olimpia Teodora Ravenna-Omag San Giovanni in Marignano-Sigel Marsala-Sorella Ramonda Ipag Montecchio-Volley Soverato-Club Italia Crai-Olympia Genova (promossa da B1)-Lilliput Torino (promossa da B1)- Anthea Vicenza (promossa da B1)-Tenaglia Altino Chieti (promossa da B1)-Tecnoteam Albese (promossa da B1) e Pallavolo Catania (acquisizione titolo sportivo da Cus Torino).