La struttura è pronta da più di 5 anni ma non è stata mai aperta.

“La palestra distrettuale di via Ugo La Malfa è quasi pronta: tra un mese sarà inaugurata”. Parola dell’assessore allo Sport e del Comune di Agrigento, Gerlando Piparo. Il componente della giunta, guidata dal sindaco Francesco Miccichè che nella delega assessoriale gli ha anche affidato il settore dell’impiantistica sportiva e delle relative concessioni, ha seguito personalmente i lavori per giungere ad una rapida definizione della vicenda che si trascina ormai da 40 anni. Piparo interviene anche sull’interrogazione che era stata presentata in Question time dalla consigliera del gruppo Dc, Roberta Zicari. Era stato riposto che servivano altri 140 mila euro per completare l’iter. “Ebbene i soldi sono stati trovati e io stesso – dice Piparo – ho seguito personalmente i lavori. Posso annunciare alla città che siamo in attesa delle ultime autorizzazioni che dovrebbero arrivare tra pochi giorni e dopo sarà comunicata la data per l’inaugurazione della struttura molto attesa dall’ambiente sportivo agrigentino. In sette mesi, da quando cioè sono stato nominato assessore della giunta Miccichè – ci tiene a ribadire Piparo – ho lavorato per l’impiantistica sportiva della città riuscendo ad ottenere risultati che non erano mai stati raggiunti nemmeno in anni e anni di amministrazioni passate”.

Piparo si rivolge anche all’opposizione: “sconoscono completamente la realtà e soprattutto non hanno cognizione delle cose perché non hanno messo un solo briciolo di impegno sul campo. Certe dichiarazioni tendenziose per cercare un ritorno mediatico fanno solo male alla città.

Fatta questa doverosa premessa la realtà dello stato dell’arte dell’opera dice che dal momento del mio insediamento siamo riusciti ad eseguire le opere mancanti, procedere ad accatastare l’immobile. Ed abbiamo avviato la procedura di comunicazione agli enti preposti per la tanto attesa apertura”.

La palestra distrettuale di via Ugo La Malfa è stata progettata nel 1970. Nei primi anni ottanta era stato avviato il cantiere. Poi tutto era rimasto fermo per quasi 40 anni quando è intervenuto un finanziamento del ministero dell’Interno, allora guidato dall’ex ministro agrigentino Angelino Alfano ed i lavori erano ripresi. La struttura è pronta da più di 5 anni ma tra un’autorizzazione mancante e una nuova disposizione non è stata mai aperta.