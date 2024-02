Nuovo furto, nella notte fra domenica e lunedì, al ginnasio del liceo Empedocle, in via Diodoro Siculo ad Agrigento. Esattamente per come accaduto a fine gennaio, qualcuno è riuscito ad intrufolarsi nell’istituto scolastico ed ha rubato tutte le monete contenute nei distributori automatici di bevande e snack.

Concluso il raid si sono allontanati velocemente. Nessuno si è accorto del passaggio dei malviventi. A fare l’amara scoperta, l’indomani mattina, sono stati i collaboratori scolastici alla riapertura della struttura scolastica. Lanciato l’allarme, al ginnasio sono accorsi i carabinieri del nucleo Radiomobile.

E’ stato fatto il sopralluogo e sono state avviate le indagini per cercare di identificare i ladruncoli. L’area dove è ubicata la scuola, purtroppo, non è “coperta” da impianti di videosorveglianza e questo naturalmente complica le investigazioni.