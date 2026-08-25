EgoGreen al fianco di South Kensington alla Palermo-Montecarlo 2026: una collaborazione che continua a raccogliere risultati. L’equipaggio sostenuto dall’azienda ha chiuso una delle regate più prestigiose del Mediterraneo conquistando il secondo posto in IRC e il secondo posto in ORC 2.

Un risultato importante arrivato al termine di un’edizione particolarmente impegnativa, caratterizzata da condizioni meteorologiche difficili che hanno messo alla prova equipaggi e imbarcazioni lungo la rotta tra il capoluogo siciliano e il Principato di Monaco.

South Kensington – Scuola nautica Franco Licata D’Andrea ha affrontato la regata con determinazione, esperienza e grande spirito di squadra, riuscendo a conquistare due piazzamenti sul podio che confermano il valore dell’equipaggio.

Al suo fianco ancora una volta EgoGreen, che attraverso questa partnership ha scelto di condividere e sostenere un progetto nel quale riconosce alcuni dei valori che caratterizzano anche la propria attività: innovazione, sostenibilità, capacità di guardare avanti e lavoro di squadra.

«Un risultato che racconta il valore di un team e la forza di una collaborazione costruita nel tempo», sottolinea EgoGreen celebrando il doppio secondo posto ottenuto alla Palermo-Montecarlo.

La partecipazione alla regata diventa così anche il simbolo di un percorso comune. In mare, come nel mondo dell’energia, raggiungere nuovi traguardi significa saper affrontare le difficoltà, scegliere la rotta e lavorare insieme verso un obiettivo.

Per EgoGreen e South Kensington la Palermo-Montecarlo 2026 rappresenta dunque un’altra tappa di una collaborazione che guarda già alle prossime sfide, con la stessa determinazione e la stessa voglia di continuare a crescere insieme.

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