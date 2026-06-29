PALERMO. Sarà firmato domani, alle 10 nella Sala Alessi di Palazzo d’Orléans a Palermo, alla presenza del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, nel corso di una conferenza stampa una convenzione fra Regione, Anas e otto Comuni siciliani relativa agli interventi di compensazione territoriale per i lavori di ammodernamento dell’itinerario Palermo-Agrigento (strade statali 121 e 189).

Saranno presenti l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò e il responsabile della struttura territoriale Sicilia di Anas spa Nicola Montesano e gli otto sindaci dei Comuni coinvolti: Baucina, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Ciminna, Mezzojuso, Vicari e Villafrati.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i contenuti dell’accordo, finalizzato alla realizzazione di opere di compensazione territoriale e al miglioramento della viabilità urbana ed extraurbana nei territori attraversati dall’asse viario Palermo–Agrigento.

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