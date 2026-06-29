AGRIGENTO – Proseguono gli interventi di manutenzione sull’impianto di illuminazione pubblica cittadino. Dopo le numerose segnalazioni raccolte nelle prime settimane di attività dell’amministrazione comunale, sono stati avviati i lavori che hanno già consentito di ripristinare il servizio in diverse aree della città rimaste al buio.

Le criticità riguardavano, in particolare, alcuni quartieri di Fontanelle e San Leone, oltre a diverse strade del centro urbano, tra cui via Pascoli, via Leopardi, via Martoglio, via Quasimodo, via Eolo e altre zone interessate da guasti agli impianti.

Il lavoro dei tecnici

A fare il punto sull’attività è il sindaco Michele Sodano, che evidenzia come i tecnici siano impegnati quotidianamente nelle operazioni di manutenzione per riportare progressivamente in funzione i punti luce non funzionanti.

«Quando ci siamo insediati – afferma il primo cittadino – una delle prime emergenze segnalate dai cittadini riguardava proprio l’illuminazione pubblica. Oggi, grazie ai primi interventi, in diverse vie la luce è tornata e il lavoro prosegue senza sosta».

L’appello ai cittadini

Il sindaco invita però a non aspettarsi soluzioni immediate per problematiche che si trascinano da anni. «I problemi storici di Agrigento – sottolinea – non possono essere risolti dall’oggi al domani. Abbiamo scelto la strada del lavoro concreto, della presenza costante e della programmazione. I risultati arriveranno, ma serviranno tempo e pazienza».

Sodano rivolge quindi un appello alla cittadinanza affinché continui a sostenere il percorso avviato dall’amministrazione comunale, evitando di alimentare aspettative irrealistiche sui tempi necessari per il completo ripristino dei servizi.

Acqua e rifiuti tra le priorità

Parallelamente agli interventi sull’illuminazione pubblica, l’amministrazione comunale assicura di essere al lavoro anche sugli altri temi ritenuti prioritari per la città, a partire dall’emergenza idrica e dalla gestione dei rifiuti.

«Sono questioni che Agrigento si trascina da troppo tempo – conclude il sindaco – e richiedono determinazione, buona volontà e continuità d’azione. Solo con la collaborazione di tutti sarà possibile ricostruire, passo dopo passo, la nostra città».

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