Il Palacongressi del Villaggio Mosè è pronto a ripartire con una serie di eventi tra Jazz, teatro, cabaret, cinema e intrattenimento. Dopo gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza la struttura ospiterà un calendario di eventi per tutta la famiglia, da dicembre fino alla prossima primavera.

Tante le stelle della musica, del teatro, del grande e del piccolo schermo che calcheranno la scena: da Fabrizio Gifuni, premiato come migliore attore, per l’interpretazione di Aldo Moro, con il David di Donatello 2023, a Giorgio Pasotti, da Giò Di Tonno ad Alessio Vassallo (il Mimì Augello del Giovane Montalbano). Ed ancora grande attesa le risate e le emozioni che regaleranno Teo Mammuccari, Andrea Scanzi e Valentina Persia. Non mancheranno l’animazione e l’intrattenimento per i bambini a partire da domani, con la “Casa di Babbo Natale” e poi con il musical Peter Pan, con le musiche di Edoardo Bennato.

A presentare la rassegna “Palacongressi Festival”, promossa dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, questa mattina sono stati il Direttore della Valle dei Templi Roberto Sciarratta, il Direttore artistico della rassegna Gaetano Aronica e l’Assessore alla Cultura Costantino Ciulla.

Gli eventi che si terranno nella sala Zeus (da 200 posti) saranno gratuiti, mentre per quelli della Sala Concordia (da mille posti) è previsto un ticket di ingresso.

“Parte una nuova epoca per il Palacongressi – dice il Direttore Sciarratta – dopo la dismissione dell’hub vaccinale e l’adeguamento della struttura alle attuali norme legate allo svolgimento dei pubblici spettacoli, siamo pronti a lanciare la nostra proposta artistica e culturale per tutti. Una rassegna nuova e ricca di eventi di alto livello: dai Venerdì Jazz, al teatro, dal cabaret, al cinema. Abbiamo allestito un cartellone “inclusivo” prevedendo un gran numero di appuntamenti gratuiti. Lo abbiamo fatto per offrire a tutte le fasce sociali, anche quelle più deboli, di assistere liberamente a concerti e proiezioni di film. Altri eventi, per i quali è necessario sostenere notevoli spese, prevedono il pagamento del biglietto. È stata inoltre riservata una particolare attenzione ai bambini e alle famiglie, con l’allestimento della Casa di Babbo Natale che aprirà i battenti dopodomani e che prevede l’ingresso gratuito per i bambini disabili o economicamente svantaggiati. Insomma un cartellone artistico solidale che non esclude nessuno”.

“Che Agrigento in vista dell’anno di consacrazione di Capitale della Cultura apra un altro spazio alla prosa, alla musica – aggiunge Aronica – è un dato estremamente positivo in un momento in cui sappiamo che in molte altre parti d’Italia i teatri chiudono. Questo è un segnale positivo che in fondo ci fa pensare che la nostra città non è messa male e che invece ha tanta voglia di crescere. Con questo cartellone il Palacongressi formalizza un impegno con la Città creando un nuovo tipo di offerta di cui si sentiva l’esigenza. Quest’anno abbiamo cercato il meglio con degli spettacoli e siamo riusciti a portare l’attore più bravo e titolato d’Italia, non lo diciamo noi, ma nel 2023 Fabrizio Gifuni ha vinto tutto con l’interpretazione memorabile di Aldo Moro. Poi abbiamo scelto un altro spettacolo importante, “Racconti Disumani”, dai racconti di Frank Kafka, con Giorgio Pasotti e Alessandro Gassman che firma la regia. Poi abbiamo voltato pagina con l’evento dell’anno, il musical Peter Pan dedicato a tutti, imprevedibile dove mi dicono addirittura si voli. È il fiore all’occhiello di questa rassegna. Poi ci sono due show man, Andrea Scanzi e Teo Mammuccari, che in maniera diversa animeranno il dibattito. Chiudiamo ad aprile con Andrea Camilleri, una storia dove ognuno si riconoscerà. Anteprima di tutto cartellone sarà “Pensieri e Parole” di Beppe Servillo. Sono felicissimo di questo incarico che veramente mi emoziona d mi dà la possibilità di fare qualcosa per la mia Città e per la Sicilia. Ringrazio il Direttore del Parco e tutto il direttivo per la fiducia che mi è stata accordata”.