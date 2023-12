Una prestigiosa collaborazione artistica e musicale va ad unirsi alla carriera del musicista e autore agrigentino Daniele Magro. E’ in tutti i negozi di dischi e piattaforme di streaming e digital download un nuovo album di Mina, “Dilettevoli Eccedenze” Volume 2, contenente un brano inedito di Daniele, “Abban-dono”, selezionato e interpretato da Mina. L’agrigentino sulla propria pagina Facebook annuncia con entusiasmo: “Abban-dono’ è un brano che ho scritto insieme all’amico Saturnino Celani. Inutile dirvi per quanto tempo abbia atteso questo momento, e quanto e quale sia il grado di felicità. ‘Abban-dono’, quella che è l’unica canzone inedita dell’album di Mina, è rimasta nel cassetto per 14 anni. Adesso, con la voce della leggendaria cantante, potrà essere ascoltata prima, e cantata dopo, da tutti”. Daniele Magro ha già firmato altrettante prestigiose collaborazioni artistiche con Emma, Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri, Alessandra Amoroso e Marco Mengoni.