Ecco le pagelle: Seconda Sconfitta Consecutiva per l’Akragas: Pompei Espugna l’Esseneto

Akragas

Akragas 0 – Pompei 1

Pagelle:

Dregan 5,5 : Non impeccabile nelle occasioni decisive e non riesce a evitare il gol del Pompei nel finale.

: Non impeccabile nelle occasioni decisive e non riesce a evitare il gol del Pompei nel finale. Iddi 6,5 : Buona prestazione in difesa, preciso nei contrasti e nelle coperture.

: Buona prestazione in difesa, preciso nei contrasti e nelle coperture. Da Silva 6 : Prestazione solida in difesa, ma con qualche incertezza.

: Prestazione solida in difesa, ma con qualche incertezza. Rechichi 4,5 : Espulso nel secondo tempo, la sua assenza ha pesato sulla squadra.

: Espulso nel secondo tempo, la sua assenza ha pesato sulla squadra. Di Rienzo 6,5 : Ottima prestazione in difesa e a centrocampo, tra i più positivi.

: Ottima prestazione in difesa e a centrocampo, tra i più positivi. Santapaola 6,5 : Prezioso a centrocampo, ma non abbastanza incisivo in fase offensiva.

: Prezioso a centrocampo, ma non abbastanza incisivo in fase offensiva. Meola 6 : Prestazione ordinata e diligente a centrocampo.

: Prestazione ordinata e diligente a centrocampo. Palazzolo 5 : Poco incisivo, non riesce a dare il contributo sperato.

: Poco incisivo, non riesce a dare il contributo sperato. Portella 6 : Buono il suo ingresso, prova a dare una mano nel finale.

: Buono il suo ingresso, prova a dare una mano nel finale. Sinatra 5,5 : Poco influente nel tempo che ha giocato, non riesce a fare la differenza.

: Poco influente nel tempo che ha giocato, non riesce a fare la differenza. Tuccio 6,5 : Tra i migliori in campo, prova a dare sostanza all’attacco e alla fase difensiva.

: Tra i migliori in campo, prova a dare sostanza all’attacco e alla fase difensiva. Lo Faso 6 : Prestazione solida, ma con occasioni non finalizzate.

: Prestazione solida, ma con occasioni non finalizzate. Grillo 5 : Non ha brillato, poco incisivo e non ha impattato sul gioco.

: Non ha brillato, poco incisivo e non ha impattato sul gioco. Garufo 5,5: Entra dopo l’ammonizione di Santapaola, ma non riesce a cambiare le sorti della partita.

Allenatore: Lillo Bonfatto 6 – La mancanza di un attaccante di ruolo pesa sull’Akragas, e l’assenza di Leveh, che aveva segnato contro il Licata, si è fatta sentire, soprattutto considerando che oggi non era nemmeno in panchina. Nonostante la squadra non abbia giocato male, ha smesso di crederci troppo presto. Alcune buone iniziative e modifiche tattiche da parte di Bonfatto non sono bastate a cambiare le sorti del match. L’espulsione di Rechichi ha ulteriormente compromesso la partita, e ora l’allenatore dovrà lavorare sulla determinazione e la capacità di finalizzare per migliorare nelle prossime sfide.