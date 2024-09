Al 93’ Della Pietra regala il successo al Pompei e lascia l’Akragas a secco

Seconda sconfitta consecutiva in campionato per l’Akragas di Lillo Bonfatto, che dopo l’esordio negativo in trasferta alla prima giornata, perde 1-0 in casa contro il Pompei. Il gol decisivo è arrivato al 93’ grazie a una rete di Della Pietra, che ha condannato i biancazzurri.

La partita è stata equilibrata per gran parte del tempo, ma nei minuti finali il Pompei ha intensificato gli attacchi verso la porta difesa da Dregan, riuscendo a trovare il varco decisivo. Il riscatto invocato da Bonfatto non è arrivato e, dopo la sconfitta a Locri, l’Akragas cade anche all’Esseneto, rimanendo all’ultimo posto in classifica.

Il Match

L’undici titolare dell’Akragas scelto da Bonfatto era composto da: Dregan in porta; Da Silva, Iddi, Meola e Lo Faso in difesa; Palazzolo, Di Rienzo e Rechichi a centrocampo; Santapaola, Grillo e Tuccio in attacco.

Nel primo tempo, i padroni di casa hanno provato a imporre il loro ritmo, ma la manovra non è stata fluida, complici anche la buona difesa del Pompei e qualche imprecisione nella conclusione. All’8’, Di Piazza ha avuto una buona occasione, ma Dregan è stato abile nel bloccare il pallone. Al 9’, l’Akragas ha trovato la rete, ma l’arbitro ha annullato il gol per un fallo su Rizzuto. Lo Faso ha impegnato seriamente il portiere avversario con un colpo di testa al 15’, ma il punteggio è rimasto inchiodato sullo 0-0.

Nel secondo tempo, l’Akragas ha sofferto maggiormente, soprattutto dopo l’espulsione di Rechichi al 19’ per doppia ammonizione. Il Pompei ha preso coraggio e ha sfiorato il gol con un tiro di Rizzo al 83’ e un tentativo di Di Piazza al 30’ che è andato di poco al lato. La pressione del Pompei è stata costante e, nonostante i tentativi finali dell’Akragas, tra cui un colpo di testa di Portella al 45’, il gol del vantaggio è arrivato al 47’ con Della Pietra, che ha gelato l’Esseneto.

Pagelle e Statistiche

Akragas (4-3-2-1) : Dregan 6; Iddi 6.5, Rechichi 5.5, Da Silva 6, Di Rienzo 6; Santapaola 6.5, Meola 6.5, Palazzolo 6.5; Grillo 6.5, Tuccio 6.5; Lo Faso 6 (subentrati: Garufo 5, Portella 6, Sofrà 5, Sinatra 5).

: Dregan 6; Iddi 6.5, Rechichi 5.5, Da Silva 6, Di Rienzo 6; Santapaola 6.5, Meola 6.5, Palazzolo 6.5; Grillo 6.5, Tuccio 6.5; Lo Faso 6 (subentrati: Garufo 5, Portella 6, Sofrà 5, Sinatra 5). Pompei (3-5-1-1): Rizzuto 6; Megna 6, Troest 6, Petta 7; Tomolillo 5.5, Rizzo 6, Darboe 6, Rosato 6, Agnelli 6; Sarno 6.5, Di Piazza 6 (subentrati: Della Pietra 7, Romano 6, Carbone 6, Cinque 6).

Arbitro: Branzoni di Mestre 5

L’Akragas dovrà migliorare notevolmente nelle prossime giornate per evitare ulteriori battute d’arresto e risalire in classifica.