Nuova sconfitta interna per l’Akragas, stavolta contro la corazzata Siracusa. Da tempo manca un vero bomber in questa squadra. Nonostante gli sforzi della squadra di Coppa nel creare buone occasioni da rete, vengono sprecate e la punizione arriva. Vivere la sconfitta della propria squadra al Tempio è davvero frustrante. Nei recenti incontri, sono stati conquistati solo 3 punti su 15 disponibili, registrando tre pareggi nelle ultime cinque partite. L’ultima vittoria risale alla 12ª giornata contro Sancataldese con un risultato di 2-1. Ma per la salvezza basta e avanza.

AKRAGAS (4-3-2-1)

Vaccarino: 5 – Stacca in ritardo nel primo gol e ha difficoltà a leggere la traiettoria.

Rechichi 5 (72′ Rea): Dalle sue parti deve misurarsi con avversari difficili

Rossi: 6 – Buona prestazione, sebbene lontano dalla sua consueta dimensione da Serie A.

Cipolla: 8 – Annulla efficacemente il bomber Maggio, impedendogli di incidere.

Petrucci 6,5 – ha tenuto bene in campo, misurandosi con Arcidiacono

Llama: 6 – Solo 50 minuti di gioco, insufficienti per contribuire in modo significativo (55’ Marrale).

Garufo: 7 – Si distingue come leader in campo.

Perez: 5 – Commesso alcuni errori di troppo durante la partita.

Grillo: 5 – Lontano dalle prestazioni migliori mostrate in precedenza.

Di Mauro: 7 – Il vero fuoriclasse della squadra, crea opportunità sia per sé che per i compagni.

Trombino: 5,5 – Si sacrifica fuori ruolo. Non è stato pericoloso nel corso della partita.

Coppa (Allenatore): 5 – Lascia fuori Leuca che è un giocatore che può fare reparto, senza chiara spiegazione. Con le big perde ancora in casa e l’allenatore si mostra soddisfatto delle prestazioni della sua squadra. Tuttavia, le sue dichiarazioni in conferenza stampa continuano a destare qualche perplessità.

In Panchina: Governali, Liga, Di Stefano, Puglisi, Sinatra, Inzerillo.