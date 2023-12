Curiosa la storia di Tommaso Castronovo da Santa Flavia, paesino della provincia di Palermo, che ha proprio scelto la maestosa Valle dei Templi come scenografia del proprio presepe personale a cui potrebbe essere aggiudicato il premio vincitore del concorso “Il Presepe più originale dei paesi del Distretto di Bagheria”.

Una passione la sua per le bellezze che racchiude la Valle con un grande desiderio di visitarla più da vicino per coglierne i particolari che essa racchiude. Ben 22 i presepi in gara e per votarlo vi basterà cliccare sul seguente link e lasciare un semplice Like. A farne portavoce e garante di qualità e professionalità è l’amico Luigi Cacciatore anche lui ideatore di paesaggi e diorami presepistici a cui è possibile farne visita direttamente dal suo portale personale all’indirizzo www.luigicacciatore.it. Lo stesso augura un grosso in bocca al lupo al collega “presepista” e lo ringrazia per aver portato la bellezza dei Templi anche oltre i confini della Provincia.

CLICCA QUI PER VOTARE