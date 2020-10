Pagamento del bollettino MAV online: ecco come fare

Il MAV è un servizio di pagamento mediante avviso che avviene tramite bollettino, nel quale si evincono le informazioni necessarie per effettuare il pagamento dalla banca del debitore alla banca del creditore.

Si tratta di un bollettino precompilato e molto utilizzato al fine di effettuare specifici pagamenti direttamente in banca o alla posta. Questo bollettino, come altri precompilati, ha al suo interno i seguenti elementi:

Identificativo creditore e casuale: nella parte superiore si trova la causale del pagamento e i dati del beneficiario;

Codice identificativo: un codice composto da 17 cifre che permette di identificare la tipologia di pagamento che si andrà ad effettuare in maniera unica, senza possibilità di errore;

Importo da pagare e data di scadenza.

Identificativo del debitore.

Come pagare un bollettino MAV online

Il bollettino MAV potrà essere pagato presso qualsiasi sportello bancario, bancomat o mediante i servizi di pagamento online. I dati preinseriti nel bollettino permettono di trasferire l’importo alla banca del debitore.

Il procedimento più veloce per il pagamento del bollettino mav è tramite i servizi di pagamento online, che permettono di effettuare la transizione ovunque e in qualsiasi momento, con la sola connessione internet. Generalmente, il pagamento avviene in giornata, tuttavia è consigliato effettuare la transazione almeno un giorno prima della data di scadenza presente sul bollettino.

Dopo aver effettuato il pagamento, verrà rilasciata una ricevuta che dovrà essere stampata e conservata come testimonianza del pagamento effettuato. I servizi di pagamento online, spesso, possono includere una piccola somma di commissione.

Tramite le app di home banking, invece, il pagamento può essere effettuato scannerizzando il codice QR presente sul bollettino e inserendo alcuni dati richiesti dall’applicazione che, solitamente, sono relativi ai dati personali dell’intestatario.

Bollettino MAV: a cosa serve

Il bollettino MAV è uno strumento di pagamento utilizzato da grandi imprese ed enti pubblici, perché offre la certezza che il pagamento avviene in maniera corretta, senza margine di errore, grazie alle informazioni preinserite sul bollettino.

I dati che non permettono nessun errore, sono il codice identificativo a 17 cifre, che identifica la causale del versamento, la data di scadenza che obbliga il debitore ad effettuare il pagamento entro e non oltre il giorno indicato.

Questo tipo di pagamento viene utilizzato dalle università, per il pagamento delle tasse, dagli enti pubblici per il versamento dei tributi e anche da alcune finanziarie per il pagamento di un finanziamento senza accredito sul conto o per un mutuo. Spesso, anche gli amministratori utilizzano il MAV per il versamento delle rate condominiali, così da accertare il pagamento di ogni famiglia presente nel condominio.

È molto importante conservare con cura la ricevuta dell’effettivo pagamento, per dimostrare l’avvenuto versamento della somma indicata sul bollettino. Se il pagamento è avvenuto tramite un istituto bancario, viene restituito all’interessato il bollettino timbrato, nel caso in cui il versamento sia effettuato tramite Home Banking o servizio di pagamento online, è importante conservare stampare la ricevuta. Quando il versamento viene effettuato tramite Bancomat, verrà rilasciato uno scontrino da conservare.