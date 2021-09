Pagamento bollette idriche. Aica chiarisce

Arrivano chiarimenti dall’azienda Idrica dei Comuni Agrigentini, in riferimento alle notizie circolate sulla prima fatturazione dell’ente gestore e l’impossibilità di effettuare pagamenti da parte degli utenti: “Si comunica che tutti gli utenti che hanno riscontrato temporanee difficoltà nell’utilizzo dei canali PagoPA- scrive l’Aica- possono effettuare regolarmente i pagamenti attraverso i seguenti canali disposti dal Gestore:

Bonifico Bancario utilizzando i seguenti IBAN intestati a AICA:

– IT20T0760116600001056669052; POSTE ITALIANE

– IT37D0710816601000000000870; BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO

Contanti o carta di credito presso le ricevitorie abilitate ai servizi SisalPay e Banca5 (il pagamento avverrà a mezzo bonifico, eseguito dalla ricevitoria convenzionata) .

Pagamento con Bancomat o Carta di Credito presso gli sportelli Aziendali AICA, nella sede centrale ubicata ad Aragona, Zona Industriale di Agrigento e presso gli sportelli periferici ubicati nei Comuni di Licata, di Ribera e Sciacca e quanti verranno prossimamente aperti nei vari comuni gestiti da AICA.

Inoltre al fine di sopperire a tale temporanea difficoltà nell’utilizzo dei canali PagoPA il Gestore in virtù di un disteso rapporto collaborativo con Poste Italiane, ha attivato il canale di pagamento effettuabile presso tutti sportelli postali, sul conto corrente AICA di Poste Italiane N° 1056669052 .”

AICA, al fine di sopperire al disservizio, comunica che la data di scadenza riportata in bolletta dovrà intendersi posticipata di 10 giorni.

“Preme sottolineare che AICA – si legge nella nota- sin dal suo insediamento, si ricorda avvenuto lo scorso 02 Agosto 2021, ha immediatamente messo in atto quanto necessario per avviare immediatamente la complessa gestione del Servizio Idrico integrato, dall’avvio dei lavori tecnici per l’erogazione idrica e la gestione del servizio di depurazione a tutte quelle procedure amministrative necessarie per l’avvio del nuovo ente gestore AICA.

AICA, rammaricandosi per il disagio arrecato per problematiche non ad essa imputabili, comunica che nel minor tempo possibile i temporanei disagi saranno superati e le operazioni di pagamento saranno tutte indistintamente disponibili.