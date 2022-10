Paga e prenota una casa vacanze, ma è una truffa: due denunciati

Ha prenotato una casa in affitto per trascorrere un breve periodo di vacanza, ed ha versato 100 euro, come anticipo, con una ricarica PostePay. Peccato però che quella casa vacanza era inesistente. Un autotrasportatore racalmutese, residente a Grotte, di 45 anni, ha formalizzato denuncia, a carico di ignoti, alla Stazione dei carabinieri. Era il mese dei agosto.

I militari dell’Arma, dopo alcune indagini, sono riusciti ad identificare i due truffatori. Si tratta di un quarantasettenne della provincia di Lecce, e un quarantenne indiano residente a Napoli, che sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di truffa in concorso.

I due sono riusciti con artifizi e raggiri ad indurre l’autotrasportatore quarantaseienne a versare, effettuando una ricarica sulla PostePay, la somma di 100 euro. La casa vacanze si è però rivelata inesistente. Intascata la somma, sono spariti.