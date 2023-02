Paga 3.600 euro per una crociera sul Nilo: pensionato truffato. Due denunciati

Ha prenotato una crociera sul Nilo in un’agenzia di viaggi, e versato anticipatamente 3.600 euro. Quella crociera, da lì in avanti, è stata spostata in più date, fino ad essere annullata. Ma la somma in denaro non è stata mai restituita. Protagonista, suo malgrado, di quella che è stata una truffa bella e buona è stato un pensionato sessantottenne di Canicattì che, nelle scorse settimane, ha formalizzato denuncia al Commissariato di polizia cittadino. Due le persone, una donna e un uomo, entrambi residenti nel Nisseno, che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento. L’ipotesi di reato avanzata è quella di truffa. Nell’agenzia di viaggio, a quanto pare, vi sarebbero state anche altre persone che sarebbero state raggirate con le stesse modalità.