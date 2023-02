Auto rigate e ammaccate: ancora raffica di raid vandalici

Tre auto sono state danneggiate, negli ultimi giorni, tra il centro di Agrigento e San Leone. Gli episodi che non sembrano collegati fra di loro. Dell’attività investigativa, dopo aver raccolto le denunce a carico d’ignoti, si stanno occupando i poliziotti della sezione Volanti della Questura. In via Metello, a pochi passi dalla centralissima via Acrone, è stata rigata, praticamente su tutta la carrozzeria, la vettura di proprietà di un impiegato ultrasessantenne. In via Pirandello, la parallela alla via Atenea, invece è stata, sempre con lo stesso modus operandi, danneggiata una Jeep Compass appartenente ad un quarantenne.

Una Renault Clio intestata ad una disoccupata ventottenne è stata rigata con un oggetto appuntito, e i responsabili in alcuni punti della carrozzeria hanno anche provocato delle ammaccature. In quest’ultimo caso il danneggiamento è avvenuto nel quartiere balneare di San Leone. Gli agenti hanno avviato le indagini per provare ad identificare i responsabili. Non filtrano indiscrezioni, ma appare scontato che come primo passo investigativo abbiano verificato le eventuali presenze di impianti di videosorveglianza pubblici o privati lungo le strade, e nelle immediate adiacenze, dove sono stati messi a segno i danneggiamenti.