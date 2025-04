Dal 7 all’11 maggio, il Tennis Club Città dei Templi ospiterà il Cupra Fip Bronze, che per il quinto anno consecutivo porta in Sicilia una tappa del circuito della Federazione italiana padel.

Il torneo permette agli atleti di accumulare punti per la classifica mondiale. Il montepremi quest’anno ammonta a 7.000 euro.

A coordinare l’intera macchina organizzativa è il maestro Alessandro Platania, fiduciario territoriale Fitp per le province di Agrigento, Enna e Caltanissetta, affiancato dal direttore del torneo Andrea Platania e da Daniela Platania. Accanto ad Alessandro Platania, scenderà in campo anche l’amico e compagno di doppio Giuseppe Catalano.

L’entry list provvisoria vede la presenza del giovane agrigentino Matteo Platania, già premiato lo scorso anno ai Supertennis Awards insieme al laziale Matteo Sargolini come “miglior coppia emergente dell’anno”. Da tenere d’occhio anche gli altri nomi siciliani, che avranno la concreta possibilità di accumulare esperienza e punti importanti per la loro carriera.

Una delle novità più interessanti dell’edizione è la possibilità, per gli atleti under, di prendere parte sia al Fip Promises Palermo sia al torneo di Agrigento, grazie alla loro vicinanza geografica e temporale.

Nella scorsa edizione, il torneo di Agrigento ha ospitato atleti provenienti da nove nazioni, tra cui anche il Giappone. Un segnale chiaro del respiro internazionale della manifestazione, che nel 2023 ha visto trionfare nel doppio maschile il siracusano Flavio Abbate, vincente prima con Nicolas Brusa e poi con Giulio Graziotti. Nel doppio femminile, il successo è andato alle portoghesi Fernandez e Santos Domingos.

Il presidente Platania si dice fiducioso per il futuro: “Mi auguro – dice Platania – di vedere al Circolo tanto pubblico e soprattutto numerose coppie siciliane con la speranza che possano, grazie alla loro bravura, di mettere a referto punti per la classifica internazionale. In chiusura vorrei ringraziare la Fitp che ha permesso di calendarizzare per il 5° anno il torneo di Agrigento, cosa che ci rende orgogliosi, così come un ringraziamento lo voglio estendere a tutto il consiglio regionale con in testa il presidente Giorgio Giordano e i consiglieri con delega al Padel Caudio Forte e Fabio Piedimonte senza ovviamente tralasciare i miei amici e colleghi fiduciari regionali e territoriali”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp