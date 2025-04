SU al Libero consorzio comunale di Agrigento. La Cisl Funzione pubblica vince le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei dipendenti. Luigi Mula primo degli eletti

E’ stata la lista della Cisl Funzione Pubblica, a vincere le elezioni per il rinnovo delle RSU al Libero Consorzio comunale di Agrigento conclusesi ieri. La lista della Cisl ha ottenuto 188 preferenze divise tra gli 11 candidati, seguita dalla FP Cgil che con i suoi 4 candidati ha ottenuto 49 preferenze. La Uil FPL che aveva 3 candidati, ha totalizzato 47 preferenze e 25 voti sono andati alla lista Alla Cisl sono dunque scattati 7 rappresentanti che sono Luigi Mula primo eletto con 79 preferenze, seguito da Teresa Gattuso con 53, Sara Caramazza con 35, Carlotta Saieva e Giovanni Pedalino con 30, Calogero Lauricella con 29 e Anna Capizzi con 27. Per la Cgil Fp eletti Luigi Pietro Di Benedetto che ha riportato 42 preferenze seguito da Giuseppe Traina con 24. Pasquale Mauro e Pietro Puccio sono stati eletti con la UilFPL rispettivamente con 35 e 32 voti. Giuseppe Spoto della Csa eletto con 18 preferenze.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp