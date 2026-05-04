Se vuoi sapere il significato di Over 1.5, sei nel posto giusto: ti spiegheremo come funziona e quando è meglio usarla.

Cos’è la scommessa Over: guida completa e come funziona

La scommessa Over è un esito del mercato Under/Over. L’Over serve a pronosticare che la somma dei gol a fine partita sia superiore a un determinato valore. Ci sono diverse “linee” nella scommessa Under/Over, la più comune è Over 2.5. Ognuna di esse presenta i propri vantaggi e svantaggi, a seconda della gara scelta.

Introduzione

Tale mercato si presenta come ampio e versatile. Ecco alcune informazioni importanti.

Significato della scommessa Over

Puntare sull’Over significa pronosticare che, si ritiene, verranno segnati più di 2 gol, nel caso dell’Over 1.5. Non importa niente, solo il totale numerico.

Perché è una delle giocate più popolari

L’Over è una delle giocate più popolari perché è molto semplice e versatile. Non necessita, infatti, di grandi analisi. Si adatta alla perfezione a qualsiasi combo e si trova su qualsiasi sito, compreso Leon scommesse sportive. La si può mettere su qualsiasi partita.

In quali sport si utilizza di più

Lo sport in cui si usa di più l’Over è il calcio, che, con i suoi punteggi bassi, si addice bene a questo tipo di pronostico. Un altro sport che si può praticare è il basket, con canne molto più alte. Anche il tennis si presta bene all’Under/Over e si può usare sia per i game sia per i set.

Esempi pratici

Vediamo alcuni esempi pratici degli Over più popolari. Andremo a spiegarle nel dettaglio, con partite reali.

Over 1.5 esempio: Servono almeno 2 gol, come nell’ultima gara tra Parma e Napoli di Serie A 25/26 è finita 1-1;

Servono almeno 2 gol, come nell’ultima gara tra Parma e Napoli di Serie A 25/26 è finita 1-1; Over 2.5 esempio: Servono almeno 3 gol, come accaduto nell’ultima Champions League, l’edizione 25/26, nei quarti di finale, Atlético Madrid vs Barcelona è finita 1-2 per i Blaugrana;

Servono almeno 3 gol, come accaduto nell’ultima Champions League, l’edizione 25/26, nei quarti di finale, Atlético Madrid vs Barcelona è finita 1-2 per i Blaugrana; Over 3.5 esempio: Servono almeno 4 gol, ed è ciò che è avvenuto nella 32esima giornata di Serie D tra Castrum Favara e Città di Gela, finita 3-1.

Ci sono anche linee più alte, come l’Over 4.5 e l’Over 5.5. Il funzionamento è sempre uguale.

Fonte

Tipologie di scommesse Over

Nell’Under/Over rientrano tantissime varianti e sottovarianti. Vediamo quelle più diffuse ed il loro funzionamento.

Over Totale (Partita Intera)

L’Over più semplice e immediato. Si deve pronosticare se il numero totale di gol sarà superiore alla linea su cui si è puntato.

Over Primo Tempo / Secondo Tempo

Si pronostica l’Over, considerando solo i gol segnati nel primo o nel secondo tempo. Molto utile in partite in cui la strategia è più importante della tattica (ad esempio).

Over squadra (Gol segnati da una squadra)

Si deve pronosticare l’Over considerando solo i gol segnati da una sola squadra. Non importa quando o come segna, basta che la squadra segni più gol della linea scelta.

Come leggere le quote dell’Over

Vediamo come leggere le quote “over”. Alla fine del paragrafo saprai anche cosa considerare nell’analizzarle.

Significato delle quote

Le quote riflettono le probabilità che l’evento cui si riferiscono avvenga. Se una quota è più alta, è meno probabile che si verifichi.

Come vengono calcolate

I siti di scommesse calcolano le quote in base a modelli statistici e analitici. Questi considerano tantissimi parametri, come la forza delle squadre, l’importanza della partita e il contesto.

Influenza delle statistiche e delle probabilità

Le statistiche delle squadre hanno un’importanza davvero speciale. Quelle che influenzano di più l’Over sono:

Medie gol (fatti/subiti) xG xGA Differenziale Medie gol-expected

Sulla base di queste statistiche, poi, vengono stilate le probabilità. Infine, vengono create le quote.

Strategie per scommettere sull’Over

Per usare con successo l’Over, la prima cosa da fare è analizzare le squadre e le statistiche. Va considerata la forma recente, ma anche quella assente.

Analisi delle squadre e delle statistiche

Il primo passo è analizzare le squadre. Considerare le eventuali assenze è molto importante. Le statistiche indicano abbastanza bene la capacità di segnare e di mantenere la porta inviolata delle 2 squadre. Una metrica raffinata e molto usata è quella degli xG (Expected Goals, calcolati da Opta Analyst).

Importanza della forma e degli infortuni

Una gara ha un’importanza diversa a seconda del periodo in cui si disputa. La forma delle squadre cambia davvero molto, compresi il loro approccio alle diverse partite e la presenza di qualche infortunato.

Quando conviene puntare sull’Over

L’Over è una scommessa particolarmente interessante quando una grande squadra ospita una di bassa lega. Ci sono poi alcuni tornei in cui l’Over è più frequente, per via dell’approccio tattico delle squadre.

Vantaggi e svantaggi della scommessa over

La scommessa Over presenta dei vantaggi e degli svantaggi. Ecco alcuni pro e contro dell’Over.

Perché scegliere l’Over

L’Over è la scelta perfetta per le partite più divertenti, in cui si affrontano squadre di forza simile. Il caso principale riguarda gli scontri nelle zone alte della Premier League.

Rischi e limiti

Il più grande rischio dell’Over è che il calcio è uno sport imprevedibile. Un palo, un centimetro di fuorigioco, e un Under 1.5 potrebbero non trasformarsi in un Over 1.5.

Errori comuni da evitare

Un grande errore da evitare è pensare che sia facile. Un contropiede fulminante di una squadra in lotta salvezza potrebbe sorprendere l’Inter di turno, e mandare in fumo i nostri piani.

Differenze tra l’Over nel calcio e negli altri sport

L’Over si può usare in diversi sport, ma ciascuno ha le proprie specificità. Ecco le differenze tra l’Over nel calcio e negli altri sport.

Over nel calcio

L’Over nel calcio riguarda soprattutto i gol totali. Si può trovare anche nelle statistiche individuali, ma il più popolare è l’Over 2,5 gol.

Over nel basket e nel tennis

Nel basket si guardano i punti totali, con linee più alte. Ci sono anche Over sulle statistiche individuali.

Il tennis merita un discorso a parte, perché il numero di punti è più elevato. Si considerano allora i set e i game dell’Over.

Adattamento delle strategie

Le strategie nel basket sono simili a quelle del calcio. Si devono analizzare le statistiche, e gli Expected e poi trarre conclusioni. Nel tennis qualche aggiustamento va fatto. Qui l’Over riguarda la durata della partita. Va dunque considerata la forza dei tennisti coinvolti.

Consigli utili per principianti

Ecco alcuni consigli utili per i scommettitori principianti. È doveroso gestire bene il budget, e usare le statistiche giuste.

Gestione del budget

Il confine tra Under e Over è molto labile. Consigliamo, quindi, di non puntare troppo su una singola scommessa.

Scelta delle partite

Valuta bene le partite in cui piazzare l’Over. Il contesto è forse più importante della forza delle squadre.

Utilizzo delle statistiche

Le statistiche sono un fattore molto importante nel mercato dell’Under/Over. Le più indicative sono le medie di gol fatti e subiti, gli xG e gli xGA.

Conclusione

Siamo giunti al termine di questa guida sulla scommessa Over. Riavvolgiamo il nastro, per tirare le fila del discorso.

Riassunto di come funziona la scommessa Over

L’Over pronostica se il numero di gol segnati in una gara sarà superiore ad una certa linea. La più comune è la linea dell’Over 2.5, che prevede almeno 3 gol totali per far vincere la scommessa.

Quando usarla nelle strategie di gioco

L’Over è perfetto nelle gare che sembrano Davide contro Golia, come quando il Barcellona, il Real Madrid e il Bayern Monaco giocano in casa.

FAQ

Prima di concludere, vediamo delle domande frequenti che possono venire in mente quando si parla della scommessa Over.

Cosa significa Over 2.5?

L’Over 2.5 indica che si prevede che in una data gara ci saranno almeno 3 gol.

Qual è la differenza tra Under e Over?

La differenza tra Under e Over è che l’Under, è per pronosticare un numero di gol inferiore alla linea, mentre l’Over è per pronosticare un numero di gol superiore alla linea.

Come vincere le scommesse Over?

Per vincere le scommesse Over si devono studiare le statistiche rilevanti, ma anche la forma delle squadre ed il contesto.

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