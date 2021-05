Ospitate speciale al monastero Santo Spirito: prelibatezze a colazione per Michele Placido

L’attore Michele Placido in tour nel centro storico di Agrigento per scegliere le location delle due puntate televisive dedicate al Beato Rosario Livatino, ha fatto tappa questa mattina, 11 maggio, al Monastero Santo Spirito di Agrigento: per lui colazione con il cous cous dolce al pistacchio di Raffadali ed i dolci di mandorla di Agrigento , tutto preparato dalle suore cistercensi del monastero che sono rimaste soltanto in sei e le loro laboriosissime e quasi fatate mani producono delle ricette segrete di dolci squisiti e poco conosciuti. Placido ha preso parte alla beatificazione del giudice Livatino, domenica scorsa in cattedrale ad Agrigento, e sta dedicando queste giornate alla ricerca dei luoghi dove girare le scene: dalle indagini condotte dal giudice di Canicattì fino all’attentato.