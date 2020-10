Ospedali, ad Agrigento si lavora per ampliare lâ€™accoglienza

L’ospedale di Agrigento ha esaurito i suoi sei posti di terapia intensiva per accogliere i sei anziani più gravi della residenza per anziani di Sambuca. A protestare, a urne aperte, è anche Lillo Firetto, sindaco uscente e rican- didato. Il commissario dell’Asp, Mario Zappia, spiegato che i pazienti di Sambuca saranno trasferiti non ap- pena le condizioni lo consentiranno negli otto posti di ricovero ordinario di Sciacca, già attivi. Oltre ai sei di Agrigento, l’ospedale di Sciacca può garantire altri dieci posti di rianimazione ma entro un mese il Fratelli Parlapiano di Ribera potrebbe disporre di 10 posti letto di terapia intensiva e di 10 di sub intensiva, aumentandoli dopo alcuni lavori di ristrutturazione con ulteriori 40 posti per il reparto di Malattie Infettive.