San Giovanni di Dio, un primario e tre medici in quarantena. Sale operatorie a regime ridotto

Tornavano dal nord, ognuno di loro per svariati motivi, forse non riflettendo bene sui contenuti del nuovo decreto legge o molto più probabilmente perché non avranno fatto in tempo a rientrare prima della emanazione dello stesso decreto.

Sta di fatto che un primario dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e tre due medici anestesisti sono attualmente in quarantena (obbligata) in attesa dei dovuti accertamenti.

Tale circostanza non esclude il fatto che possono non essere effettuati alcuni interventi operatori già programmati e che abbiano precedenza solo i casi urgenti.