Ospedale Ribera, Servire Agrigento: “Urgente aprire Pronto Soccorso”

“Con la fine dello stato di emergenza e la graduale ripresa delle attività e dei servizi in tutti i presidi ospedalieri e territoriali, è tempo di riaprire prima possibile il pronto soccorso dell’ospedale di Ribera che ha rappresentato, sino alla sua scellerata soppressione, un riferimento fondamentale per le comunità del comprensorio”. Lo afferma il coordinatore provinciale del movimento “Servire Agrigento”, Raoul Passarello. “La riapertura del pronto soccorso si rende oggi ancor più necessaria per garantire un’immediata gestione delle situazioni di emergenza–urgenza in considerazione del sovraccarico dell’ospedale di Sciacca dove tra carenza di personale, disservizi e lunghe attese si registra un sostanziale abbassamento della qualità dei servizi erogati. Pensare di mantenere un solo bacino d’utenza per tutti i cittadini, indipendentemente che questi abitino a Montallegro o Menfi, è una scelta di pura follia amministrativa e sanitaria che continua a provocare caos e disagi insopportabili ai pazienti costretti a interminabili viaggi in ambulanza e folli corse in auto. Di fronte al silenzio assordante della politica, riteniamo inammissibile che un servizio così essenziale possa essere barattato con altro in nome di una rifunzionalizzazione che ha prodotto inaccettabili tagli che calpestano ogni giorno il diritto e la tutela della salute pubblica”.