Cammino sinodale, il “percorso” della chiesa agrigentina

In occasione del cammino sinodale avviato da Papa Francesco anche la Chiesa di Agrigento sta vivendo l’evento attraverso tutti i suoi organi. Il Sinodo si presenta, nel suo svolgimento, con modalità e fasi inedite. Non si terrà solo in Vaticano, ma in ciascuna Chiesa “particolare” dei cinque continenti. È la prima volta nella storia che un Sinodo si svolge in modalità decentrata. Gli istituti culturali diocesani, Museo-Archivio-Biblioteca, unitamente alla Pastorale diocesana e a tutti i suoi organi, attraverso il progetto culturale condiviso ed integrato, partendo dalle specificità che possiedono e svolgono, sono chiamati a riaffermare la loro dimensione pastorale, rispondendo alla loro vocazione nel cammino sinodale. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso storico-documentario sui Sinodi diocesani che illustrerà diversi aspetti. I sinodi diocesani e il Sinodo di papa Francesco; come si è espressa la sinodalità nella storia della Chiesa e in quella agrigentina; quali passi compiere insieme. La cronistoria dei Sinodi diocesani è solo il punto di partenza di questo cammino. Fare memoria del passato ci permette di essere consapevoli di quanto vissuto e deciso. Al percorso storico-documentario, curato dall’Archivio Storico diocesano, con i testi a stampa dei Sinodi agrigentini della Biblioteca Diocesana del Seminario, seguiranno delle iniziative culturali e laboratoriali, curate dal Museo diocesano, che avranno il compito di aiutare a comprendere come le scelte sinodali del passato hanno lasciato tracce indelebili nel patrimonio artistico e architettonico. Saranno valorizzate le figure dei vescovi che hanno indetto i sinodi più significativi e ne hanno applicato le scelte pastorali. Pertanto, il MAB2022 integrerà non solo il lavoro dei tre istituti culturali, ma anche il valore di comunità che è stato generato dai sinodi e che, con il percorso sinodale, siamo chiamati a mettere in evidenza nella fase diocesana. Attraverso pannelli didattici e video sarà realizzato un coinvolgente memory storico che permetterà di entrare in relazione con la storia, stimolando una visione nuova di comunità per il futuro. L’iniziativa partecipa a #call4MAB, le sei che raccoglieranno più like sui social dell’Ufficio Nazionale BCE e con la miglior valutazione da parte della giuria del gruppo MAB ecclesiastico verranno presentate in un’apposita sessione del convegno di apertura delle Giornate di valorizzazione #visionidicomunita’, a Verona il 13 e 14 maggio 2022.

Maggiori informazioni nella notizia sulla pagina https://beweb.chiesacattolica.it/giornate-di-valorizzazione/