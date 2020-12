Ormai l’aria del Natale si respira in città e nei quartieri di Agrigento.

In un momento storico di grande difficoltà e preoccupazione, l’amministrazione comunale di Agrigento guidata dal sindaco Francesco Miccichè ha voluto dare un forte segnale di speranza addobbando con luminarie e alberi tutta la città ma anche e soprattutto andando in tutte le periferie. Un impegno sicuramente gravoso, che sicuramente non è sfuggito all’attenzione degli agrigentini, ma che si è potuto portare grazie all’instancabile impegno dell’assessore Costantino Ciulla che è riuscito a portarlo avanti riducendo al minimo l’onere gravante sul bilancio del Comune.

“Si tratta – ha spiegato stamattina l’assessore Ciulla nel corso di una conferenza stampa tenuta nella sala Giunta del Comune – di un gesto d’amore verso la città reso possibile grazie alla collaborazione di commercianti, imprenditori e professionisti che hanno voluto partecipare all’iniziativa “Accendiamo insieme il Natale” che vuole rappresentare un segnale di speranza. Mi sento di dover ringraziare, a nome dell’intera città, tutti coloro che hanno voluto contribuire anche con piccole opere di decoro urbano che sicuramente hanno reso più accogliente la città. Proseguiremo su questa strada cercando di attenzionare sempre più i quartieri con la collaborazione di comitati e associazioni che, anche in questo periodo, hanno voluto sostenere fattivamente l’operato di questa amministrazione”.

“Sappiamo bene – conclude Ciulla – che il nostro compito è arduo e ci aspetta un lungo lavoro ma è nel segno di queste festività natalizie che vogliamo lanciare un segnale di rinascita per Agrigento”.