Lasagne pesto di pistacchi ,mortadella e melanzane.

Buongiorno oggi vi presentiamo un’altra gustosa ricetta da preparare anche per il pranzo delle feste natalizie, ricetta che fa parte del gruppo ricette con il pistacchio di Raffadali realizzata da Maria Concetta Bartolotta da Santo Stefano Di Camastra .

Ingredienti :

Gr 500 Pasta fresca Lasagna Sfoglia velo

Gr 190 Pesto di pistacchi più o meno ( il quantitativo può variare in base al vostro gusto )

Gr 350 Mortadella affettata

Gr 400 Mozzarella per pizza

2 melanzane tonde media grandezza

L 1 c/ ca Besciamella.

Grana grattugiato facoltativo

Granella pistacchi (qb )

Per la besciamella :

L 1 latte ,

Gr 100 burro

Gr 100 Farina 00

Noce moscata .sale (qb) .

Dopo aver preparato il pesto di pistacchi ,o va anche bene quello confezionato ,come preferite .Preparate la besciamella,di cui una parte minore lasciatela più liquida ,l’altra più densa amalgamarla bene con il pesto di pistacchi .Aver affettato le melanzane é fritte .Passate ora alla composizione della lasagna : in una pirofila da forno versate della besciamella al pesto ,e preparate il fondo della lasagna ,adagiate il primo strato di sfoglia ricoprite con la besciamella al pesto ,mortadella e mozzarella ,e fette di melanzana ,spolverizzate di granella di pistacchi ,e cucchiaiate di besciamella, quella tenuta più liquida .Quindi proseguite con gli strati fino ad esaurimento degli ingredienti.Infine componete l ultimo strato delle lasagne ,con besciamella al pesto ,della besciamella ,e cucchiate di quella leggermente più liquida .infornate a 180* per 40 minuti c/ ca .Dipende dal vostro forno .Quindi la tempistica può variare .

Servite le vostre lasagne tiepide e spolverizzate di abbondante granella di pistacchi .👩🏻‍🍳By Maria Concetta Bartolotta