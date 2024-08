Le neo promosse al campionato di serie B Nazionale Orlandina Capo D’orlando e Virtus Ragusa si contendono il primo trofeo della stagione. Siamo felicissimi di organizzare un incontro che vede le due squadre protagoniste lo scorso anno di una stagione fantastica conclusasi con una serie di finale playoff che ha regalato grandi emozioni e basket di altissimo livello. Le ritroveremo nuovamente, una contro l’altra, a darsi battaglia per la conquista del 1^ Trofeo delle Miniere, evento inserito anche nella calendario degli appuntamenti del Settembre Nisseno. Un ringraziamento va pertanto rivolto all’amministrazione comunale e in particolare all’Assessore Petrantoni per avere creduto in questo progetto che contribuirà a dare lustro alla nostra città e ad avvicinare sempre più il pubblico nisseno e siciliano a questo meraviglioso sport che è la pallacanestro.

Ingresso gratuito

Organizzazione “CL Miners”