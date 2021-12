Organizzazione del matrimonio perfetto: 5 Errori da non commettere

Presi dalla paura di sbagliare e dimenticare qualcosa, quando si organizza un matrimonio si è soliti commettere degli errori molto banali. Il territorio di Agrigento, come gran parte d’Italia, offre l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda chiese, ristoranti, negozi di bomboniere e fiorai. Ecco quindi che questa guida vuole aiutare ogni coppia di futuri sposi a non compiere scelte frettolose ed essere così coscienti di quali siano gli sbagli più diffusi durante i preparativi, in modo da prevenirli ed evitarli.

Scegliere la musica senza pensare ai gusti dei festeggiati

La band da ingaggiare durante un matrimonio non deve essere scelta solo in base alla fama e al budget a disposizione, ma anche e soprattutto a seconda dei gusti musicali degli sposi. Per chi non lo sapesse, esistono portali internet come Musiqua, operativo in tutta Italia, che servono proprio a mettere in comunicazione gli artisti con i futuri sposi. Ogni sposalizio deve rispecchiare i festeggiati e non esiste cerimonia indimenticabile se non è ricca di personalità e carattere. Tra i generi musicali più gettonati vi è sicuramente la musica rock, punk, ska, soul o basata sulle cover dei cantanti più amati dai futuri sposi e dai partecipanti alla festa. Per movimentare ancora di più i festeggiamenti e divertire gli ospiti, potrebbe essere necessario anche l’ingaggio di animatori, vocalist e addirittura di un dj. Quest’ultimo è essenziale per chi ha intenzione di intrattenere gli ospiti dopo la mezzanotte, creando così una piccola “discoteca” privata. Nel giorno del matrimonio quindi, è necessario essere accompagnati dalle note giuste, e di conseguenza, da professionisti dalla comprovata esperienza nel settore, da scegliere rigorosamente presso portali affidabili.

Non dare un tema alla festa

Tutte le persone hanno almeno una passione, un hobby. Ecco quindi l’importanza di creare festeggiamenti a tema, dove i gadget, la musica per matrimonio e tanti altri dettagli sono perfettamente allineati con uno specifico argomento che rispecchi i reali interessi della coppia. Chi ama viaggiare ad esempio, potrebbe realizzare il tableau mariage per il ristorante usando il nome delle città visitate insieme, oppure chi è appassionato di film e serie tv, può optare per i nomi delle serie tv preferite, o dei protagonisti amati. Spaziare con la fantasia è essenziale per realizzare un matrimonio curato, indimenticabile e originale.

Sottovalutare il noleggio delle piante

Non tutti gli sposi amano i fiori. Pertanto è da sottolineare la possibilità di optare per delle piante, preferibilmente a noleggio, così da ridare ad esse una collocazione certa una volta finito il matrimonio. Scegliere di noleggiare delle piante è un modo perfetto per economizzare le spese per gli addobbi e per colorare tutti gli ambienti chiave del matrimonio, dalla chiesa al ristorante. Tronchetti della felicità, piccole piante di ulivo e bambù sono solo una parte delle soluzioni più indicate per rifinire le varie location.

Dimenticare di confrontarsi

Anche in questo caso, come nella vita di tutti i giorni, è fondamentale che gli sposi dialoghino al fine di organizzare un matrimonio di alto livello. Solo confrontandosi e fondendo i propri gusti e le proprie idee marito e moglie avranno modo di creare una cerimonia che rispecchia l’intera coppia. Meglio evitare quindi di far primeggiare i gusti e gli interessi di una sola persona: il matrimonio è l’inizio della condivisione di una vita intera insieme, dunque anche tutto ciò che lo precede, come appunto i preparativi, deve essere il frutto di decisioni condivise da entrambi.

Visitare pochi ristoranti

Ogni regione d’Italia, come anche i Paesi esteri, nascondono agriturismi, ristoranti e masserie di ogni tipo. È fondamentale quindi visitare più location possibili per essere sicuri di compiere una scelta finale vincente, dettata solo dai propri gusti personali. Per quanto riguarda il luogo in cui svolgere i festeggiamenti, dopo l’eventuale rito civile o religioso, è importante anche la richiesta dei preventivi nelle strutture che corrispondono ai propri interessi, che deve avvenire con largo anticipo rispetto al giorno del matrimonio, al fine di verificare se la data prescelta è disponibile e per comprenderne il costo effettivo in base al numero degli invitati.