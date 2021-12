Ravanusa: Italgas, nei 5 giorni precedenti all’esplosione effettuati solo interventi di routine

Ravanusa: Italgas, nei 5 giorni precedenti all’esplosione nessun intervento su rete stradale

“In relazione alle notizie diffuse in queste ore circa presunti lavori di manutenzione eseguiti da Italgas sulla rete di Ravanusa nei 5 giorni precedenti l’evento, Italgas Reti afferma che – sulla base di quanto registrato nei sistemi aziendali – non vi è evidenza di lavori eseguiti sulla rete stradale, ma unicamente interventi routinari eseguiti su contatori domestici e su alcune valvole stradali da eseguire con cadenza periodica”. “Detti interventi, si sono svolti nell’abitato di Ravanusa in vie distanti dal luogo dell’evento – dicono -Gli interventi effettuati rientrano tra quelli ciclici di manutenzione programmata, sono riferiti alle verifiche di manovrabilità delle valvole di rete e non comportano interventi sulle tubazioni. Essi consistono nelle seguenti operazioni: Ispezione e pulizia del pozzetto; Ingrassaggio della valvola; Verifica di manovrabilità della valvola”.