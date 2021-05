Orecchiette su crema di fave secche e guanciale al pistacchio: ecco la ricetta

Orecchiette su crema di fave secche e guanciale croccante al pistacchio: un primo piatto gustoso e ricco di sapori che potrete arricchire di gusto grazie all’olio evo più adatto. Quale? Ve lo spiego in questa semplice ricetta che trovate anche su Olio & Sapore.

Ingredienti: 👇

✅ #Orecchiette

✅ #Fave Secche

✅ Fave Fresche

✅ #Olio #Evo #Fruttato Verde Medio-Intenso

✅ #Guanciale

✅ #Pistacchio

✅ #Pepe Verde

✅ #Scalogno

✅ Sale Q.B

✅ #Rosmarino e #Timo

Da dove cominciamo? Per prima cosa, iniziamo dalla rigenerazione delle fave secche lasciandole in ammollo per almeno 12 ore; successivamente possiamo scolarle, immergerle in acqua bollente e cuocere a fuoco lento in un tegame per un’ora circa.

Durante la cottura aggiungiamo il rosmarino, il timo e l’olio evo. (E’ necessario mescolare spesso le fave per evitare che si attacchino al tegame).

Terminata la cottura, aggiungiamo il sale ed eliminiamo i resti delle erbe aromatiche, emulsionando il tutto per ottenere una crema liscia e omogenea che terremo da parte.

⭐ L’olio EVO da usare in questo caso è un fruttato verde medio-intenso, quindi avremo profumi e sapori dominanti di #cardo, #erbe fresche, e un leggero sentore di #rucola. Il retrogusto #piccante è piacevole. Il gusto elegante ed equilibrato di quest’olio trasmette alla nostra crema di fave un sapore unico.

Le fave fresche, invece, possiamo sbollentarle in acqua salata e dopo averle fatte raffreddare, le possiamo sgusciare.

📌Attenzione: non buttiamo via l’acqua di cottura delle fave, perché la useremo per cuocere le orecchiette!

Tagliamo a fette sottili il guanciale e rosoliamolo in padella con olio e la granella di pistacchi.

Con un filo d’olio, rosoliamo alcune fave verdi e dell’altro guanciale e aggiungiamo la crema di fave secche, un po’ d’acqua di cottura e le orecchiette.

Impiattiamo e completiamo il nostro piatto aggiungendo il guanciale al pistacchio, altre fave verdi, il pepe, un filo d’olio e altra granella di pistacchi.