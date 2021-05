Nasce “corri Favara”

Nei giorni scorsi, si è costituito a Palma di Montechiaro il Movimento Politico-Culturale “corri Palma”. Portavoce del movimento Eugenio D’Orsi, ex Presidente della Provincia. Da “ corri Palma” a “corri Favara” dove ad ottobre si svolgeranno le elezioni comunali. Il movimento presenterà una propria lista che concorrerà per entrare, con i propri candidati, nella sala consiliare del Palazzo Municipale. L’accordo è stato sancito da D’Orsi e Giuseppe Arnone, “e avrà come obiettivo -dicono- valorizzare le persone in quanto tali. Al centro della propria attività politica “l’uomo come valore irrinunciabile della vita sociale”.