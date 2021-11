Ordine dei medici, domani la messa in memoria dei defunti da Covid-19

Per non dimenticare, affinché nessuno tra coloro che hanno lasciato i propri affetti più cari a causa del Covid-19, sia cancellato dalla nostra memoria. Con questo spirito, l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Agrigento (Omceo), presieduto da Santo Pitruzzella, ha chiesto all’Arcidiocesi di Agrigento la celebrazione di una messa in ricordo dei defunti a causa del Covid-19 tra i quali, nell’Agrigentino, rientrano anche due medici: Lorenzo Vella e Alberto Antonino (detto Roberto) Cacioppo. La santa messa sarà celebrata dall’arcivescovo Alessandro Damiano domani, alle 10:30, nella chiesa di Sant’Alfonso ad Agrigento. Saranno presenti le autorità civili e militari.