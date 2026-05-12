Ordine dei Consulenti del Lavoro di Agrigento, insediato il nuovo Consiglio: Vetrano confermato presidente

Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Agrigento, eletto a seguito delle consultazioni del 28 aprile 2026. La seduta di insediamento si è svolta nella giornata di oggi e ha portato all’assegnazione delle cariche istituzionali e alla definizione della nuova composizione dell’organo direttivo.

Alla guida dell’Ordine è stato confermato il presidente Enrico Vetrano, mentre il ruolo di tesoriere sarà ancora ricoperto dalla dottoressa Giuseppina Di Stefano. Confermato anche il segretario, il dottor Luciano Canicattì.

Fanno parte del nuovo Consiglio anche i consiglieri confermati Alfonso Amato, Marilena Mangiaracina e Marco Zimmile. A entrare nel Consiglio è inoltre il neo eletto Giuseppe Lauricella.

Nel corso della stessa seduta si è insediato anche il Collegio dei Revisori dei Conti, che ha nominato presidente il dottor Saverio Arena. Completano il Collegio i revisori Diego Carlino e Giovanni Veneziano Broccia.

Nel messaggio diffuso al termine dell’insediamento, il nuovo Consiglio ha rivolto un ringraziamento ai colleghi per la fiducia ricevuta, assicurando «il massimo impegno per la tutela della categoria, per il supporto agli iscritti e per il rafforzamento del ruolo del Consulente del Lavoro sul territorio».

L’insediamento segna l’avvio del nuovo mandato dell’Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro, chiamato nei prossimi anni a confrontarsi con le sfide legate al mondo del lavoro, dell’impresa e dell’assistenza professionale in un contesto economico e normativo in continua evoluzione.

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