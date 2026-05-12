Festa a sorpresa per il 96° compleanno del Cavaliere Gaetano Allotta: l’omaggio dei Carabinieri di Agrigento

Anche quest’anno i Carabinieri hanno organizzato una festa a sorpresa, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, per il 96° compleanno del Cavaliere di Gran Croce avvocato Gaetano Allotta, da sempre legato alla grande famiglia dell’Arma.

A formulare personalmente gli auguri, manifestando l’affetto e la vicinanza di tutti i militari della provincia, è stato il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, colonnello Nicola De Tulio, insieme a una rappresentanza di militari del Comando Provinciale.

Figlio dell’Appuntato dei Carabinieri Benedetto Allotta, il Cavaliere Gaetano Allotta ha sempre custodito un profondo legame con l’Istituzione, alimentato dalla memoria del padre e da un sincero sentimento di riconoscenza verso l’Arma.

Un legame che trova una delle sue espressioni più significative nella Targa “Appuntato Allotta”, riconoscimento da lui ideato e istituito in memoria del padre, che ogni anno, in occasione della Festa dell’Arma, viene conferito al militare distintosi particolarmente nello svolgimento dell’attività di servizio.

Il momento augurale si è svolto in un clima di grande cordialità e commozione, tra il taglio della torta e gli auguri rivolti al Cavaliere Allotta, figura profondamente stimata e da decenni vicina ai Carabinieri agrigentini.

Con questo semplice ma significativo gesto, il Comando Provinciale ha voluto rinnovare il proprio affetto verso una persona che, attraverso la memoria familiare, l’impegno civile e la costante vicinanza all’Arma, continua a rappresentare un esempio di attaccamento ai valori di servizio, dedizione e riconoscenza.

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