Importante novità ai vertici dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento. L’ingegnere Francesco Picone è stato ufficialmente eletto vicepresidente del Consiglio dell’Ordine.

Un incarico di rilievo che consolida il suo percorso e la sua esperienza all’interno del consiglio provinciale, dove figura tra i consiglieri di maggiore esperienza, essendo giunto alla sua quarta consiliatura.

Contestualmente, nel corso delle stesse determinazioni, l’ingegnere Giuseppe Sorce è stato nominato delegato dell’Ordine di Agrigento presso la Consulta regionale Siciliana degli Ingegneri, andando così a rafforzare la rappresentanza e il coordinamento territoriale a livello regionale.

L’Ordine degli Ingegneri prosegue così la sua attività istituzionale, focalizzata sulla valorizzazione della competenza tecnica e sulla costante vicinanza alle esigenze dei professionisti della provincia.

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