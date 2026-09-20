Trasporto sanitario d’urgenza dell’Aeronautica militare. Il paziente è stato trasferito all’ospedale Civico per ricevere cure specialistiche immediate

LAMPEDUSA – Un uomo di 58 anni in imminente pericolo di vita è stato trasferito d’urgenza questa mattina da Lampedusa a Palermo a bordo di un velivolo dell’Aeronautica militare.

Il paziente, ricoverato presso il Punto territoriale di emergenza di Lampedusa, necessitava di essere trasferito tempestivamente all’ospedale Civico di Palermo per ricevere cure specialistiche immediate.

La richiesta di supporto è partita dalla Prefettura di Agrigento ed è stata gestita dalla sala situazioni di vertice del Comando della squadra aerea, che coordina anche questo tipo di interventi. Il volo è stato autorizzato e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per la missione è stato impiegato un Gulfstream G650 del 31° Stormo di Ciampino, decollato da Roma alla volta di Lampedusa. Dopo aver imbarcato il paziente, l’aereo è ripartito dall’isola alle 7.43, raggiungendo Palermo alle 8.21.

Ad attendere il 58enne allo scalo palermitano c’era un’ambulanza che lo ha immediatamente trasferito all’ospedale Civico per le cure necessarie.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp