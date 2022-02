Ordine degli agronomi, Agrigento vola a Tampa con l’agronomo Angelo Cannella

L’agronomo bivonese Angelo Cannella, consulente per la sicurezza e la qualità alimentare, parteciperà questo fine settimana a Tampa, in Florida, a “Italy Expo”, iniziativa promossa dalla locale comunità italoamericana per sostenere l’import del Made in Italy.

Durante l’evento e le iniziative collaterali ad esso Angelo Cannella promuoverà il territorio agrigentino illustrandone la natura, la cultura, le bellezze paesaggistiche e architettoniche; particolare risalto sarà data ovviamente alla presentazione dei prodotti tipici e delle eccellenze agroalimentari della nostra provincia e della Sicilia in generale.

“Sarà una grande occasione di promozione per l’Agrigentino e siamo lieti che sia un nostro iscritto a rappresentare il nostro territorio in un contesto internazionale di questo livello – commenta il presidente provinciale dell’Ordine degli Agronomi e dei dottori Forestali Maria Giovanna Mangione – Siamo sempre più convinti che le nostre eccellenze agroalimentari siano lo strumento migliore per promuovere questo territorio e che in tal senso gli Agronomi abbiano un ruolo di primo piano”.