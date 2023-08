Ordinanza sulla circolazione stradale a San Leone per il Ferragosto 2023: Sicurezza e Regolamentazioni per la Festa Balneare

– In vista della celebrazione del Ferragosto 2023, la frazione costiera di San Leone si prepara ad accogliere un afflusso di giovani e turisti provenienti da tutta l’area circostante. Al fine di garantire la sicurezza e la fluidità del traffico stradale durante l’evento, è stata emanata un’ordinanza speciale che stabilisce regolamentazioni temporanee per la circolazione veicolare.

La tradizionale affluenza di visitatori nel litorale di San Leone ha spinto le autorità locali a prendere misure preventive per evitare congestioni e ingorghi stradali. Le vie Nettuno e Magellano, insieme al viale Dune, fungono da principali vie di accesso alle spiagge libere. Tuttavia, la significativa presenza di veicoli in queste strade potrebbe ostacolare la mobilità e gli interventi di emergenza. Pertanto, è stata decisa l’adozione di sensi unici con direzione di marcia da via Magellano a Piazzale Giglia, al fine di garantire una circolazione più fluida e agevolare il passaggio di mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine in caso di necessità urgente.

L’ordinanza stabilisce una serie di misure che entreranno in vigore il 14 Agosto dalle ore 09:00 fino alle ore 06:00 del 15 Agosto 2023, nonché dalle ore 21:00 fino alle ore 06:00 del giorno successivo. Tra le disposizioni più rilevanti:

Divieti di Transito: Il viale dei Giardini sarà chiuso al traffico veicolare dal tratto che va dall’intersezione con Via Edera fino a Piazzale Giglia.

Sensi Unici e Svolte Obbligatorie: Sarà istituito un senso unico di marcia nel tratto di strada che va da Via Magellano a Piazzale Giglia, al fine di evitare sovrapposizioni e rallentamenti.

Divieti di Sosta: Sarà vietata la sosta con rimozione nel tratto di strada che va dal Lungomare Falcone-Borsellino, altezza gelateria “Vullo”, fino a Piazzale Giglia.

Limitazioni nella Piazza Giglia: Durante le ore notturne, la circolazione sarà vietata su Piazza Giglia dallo Stabilimento Pubblica Sicurezza fino all’intersezione con Via Nettuno e fino alla rotatoria Viale dei Pini – Via dei Giardini.

Misure di Sicurezza Aggiuntive

Per garantire l’efficacia delle regolamentazioni e la sicurezza dei partecipanti, saranno posizionati idonei sbarramenti (transenne) in punti strategici, tra cui il Viale Dune all’incrocio con via della Rugiada e via delle Campanelle, nonché in via Nettuno all’incrocio con via delle Palme e alla rotatoria Giardini – Pini e Lungomare Falcone-Borsellino.

L’ordinanza sulla circolazione stradale a San Leone per il Ferragosto 2023 mira a garantire un ambiente sicuro e ordinato per i partecipanti e a prevenire possibili congestioni. Le restrizioni temporanee implementate nelle strade principali e nelle piazze chiave, insieme alle misure di controllo, contribuiranno a un’esperienza positiva e senza intoppi durante la festività balneare. Gli automobilisti sono incoraggiati a rispettare le disposizioni e a pianificare il loro viaggio in conformità con le regolamentazioni stabilite.

ecco il link per scaricare l’ordinanza del comune https://agrigento.comuneweb.it/Viewer/FileDownload.aspx?Id=2937089&tipo=2