Agrigento, 12 agosto 2023 – Un annuncio sorprendente è emerso oggi da parte del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, nel contesto dei preparativi per l’anno in cui Agrigento sarà designata Capitale Italiana della Cultura 2025. Miccichè ha invitato il Prefetto, Sua Eccellenza dr Filippo Romano, a far parte del Consiglio di Amministrazione (CdA) della costituenda Fondazione Agrigento 2025.

Questo atto di coinvolgimento diretto del sindaco nel CdA indica un impegno notevole verso il successo dell’iniziativa culturale. Miccichè ha dichiarato: “Con tale spirito e consapevolezza ho chiesto al Prefetto, Sua Eccellenza dr Filippo Romano, di voler fare parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Agrigento 2025. Il Prefetto, nel tenere la dovuta riserva sulla decisione che vorrà assumere, ha comunque espresso la propria disponibilità a sostenere la costituenda fondazione e ancor di più Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.”

Questa mossa non solo evidenzia l’impegno personale di Miccichè per la realizzazione dell’evento culturale, ma suggerisce anche un desiderio di coinvolgere le istituzioni locali a un livello più profondo nel processo decisionale e di governance. La Fondazione Agrigento 2025 è al centro di una serie di iniziative che trasformeranno la città in un faro culturale per l’intera nazione. L’invito al Prefetto sembra riflettere la volontà del sindaco di garantire che le decisioni chiave siano prese in modo trasparente e collaborativo.

Tuttavia, questa mossa non è passata senza commenti critici. L’ex sindaco Calogero Firetto ha sollevato domande sulla tempestività dell’invito di Miccichè al Prefetto, sottolineando che questo avviene prima dell’approvazione dello Statuto della Fondazione. Firetto ha affermato: “La richiesta pubblica di oggi al prefetto Filippo Romano (o suo delegato) di far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Agrigento 2025 getta fumo negli occhi prima dell’approvazione dello Statuto, e lascia senza risposta gli interrogativi sollevati e i molti dubbi sulla governance di un processo così delicato per la Città di Agrigento.”

La divergenza di opinioni tra il sindaco Miccichè e l’ex sindaco Firetto getta luce su questioni importanti riguardanti la trasparenza, la partecipazione e la governance del progetto. Con il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2025 che si avvicina rapidamente, i cittadini di Agrigento e gli osservatori esterni continueranno a monitorare da vicino gli sviluppi futuri.