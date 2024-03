Un ordigno bellico, o almeno quello che sembrerebbe essere tale, è stato rinvenuto lungo la battigia della località balneare di Porto Paolo di Menfi, in una zona conosciuta come “Solette”. Ad avvertire i carabinieri della Stazione cittadina sono stati gli agenti della polizia municipale.

I militari dell’Arma immediatamente si sono precipitati nella zona per verificare l’accaduto. Sono state allertate le Autorità competenti in materia, tra cui la Prefettura di Agrigento, anche per richiedere l’intervento degli artificieri. Per precauzione l’area interessata è stata delimitata e transennata, e resterà interdetta fino all’intervento di una squadra specializzata.