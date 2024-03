Super lavoro per gli operatori sanitari alle prese con persone colte da improvvisi malori durante tutta la giornata conclusiva del Mandorlo in fiore ad Agrigento. Ha funzionato alla perfezione, ancora una volta, la macchina dei soccorsi, gestita dalla sala operativa del 118, e coordinata in prima linea e in maniera perfetta dal direttore Giuseppe Misuraca. Sono stati complessivamente 55 gli interventi effettuati dal personale medico ed infermieristico nel corso della mattinata lungo il percorso della sfilata dei gruppi e durante il pomeriggio alla Valle dei Templi. Cinque pazienti sono stati accompagnati – due in codice rosso e tre in codice giallo – al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, per essere sottoposti a cure e visite più approfondite. Tutti gli altri invece sono stati curati direttamente sul posto.