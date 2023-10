Il signor Orazio Pidatella, allenatore del Canicattì, sembra essere abbastanza soddisfatto della prestazione della sua squadra, nonostante abbiano perso contro il Trapani. Tuttavia, sembra che sia un po’ deluso dal risultato finale. Egli afferma che non hanno mai pensato di non poter ottenere un risultato positivo e crede che non ci siano partite impossibili nel calcio, anche se ammette che può capitare di perdere in un lungo campionato.

Nel discutere dell’arbitraggio, il mister sembra mostrare un atteggiamento positivo. Nonostante ci possa essere qualche rammarico per le decisioni dell’arbitro, Pidatella non vuole far parte del “club delle vittime” e preferisce non discutere troppo sull’arbitraggio. Ritiene comunque che l’arbitraggio non abbia influito negativamente sulla bellezza della partita. Nel commentare la partita, il mister riconosce che la sua squadra ha giocato bene, ma alla fine ha dovuto piegarsi alla superiorità del Trapani. Esprime rammarico per non aver raggiunto il loro obiettivo e menziona un errore cruciale nella difesa che ha portato al vantaggio del Trapani.

Quando gli viene chiesto del rosso ricevuto da Tedesco, Pidatella lo accetta come parte del gioco e ribadisce la sua soddisfazione per la prestazione della squadra, anche se non per il risultato. Infine, il mister sottolinea che non guardano la classifica e che non faranno eccezioni nemmeno dopo una sconfitta contro una squadra forte come il Trapani. Conoscono i loro punti di forza e di debolezza e sanno che devono continuare a lavorare per migliorare. Ringrazia anche il pubblico per il loro sostegno, nonostante le difficoltà logistiche nel seguirli, e lo considera un vantaggio aggiuntivo. Ora il Canicattì è attesa dalla trasferta di Castrovillari.